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Серіал Великі Вуйки Хелловін

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)

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найцікавіші обкладинки журналу Плейбой - фото 1
найцікавіші обкладинки журналу Плейбой

"Playboy" – це не тільки про гарні оголені жіночі тіла, а про доросле життя загалом. Підготували для вас підбірку найцікавіших обкладинок найпопулярнішого журналу для дорослих.

Х'ю Хефнер ніколи не вважав "Playboy" журналом про секс. Для нього він завжди був виданням про образ життя, в якому секс є лише однією з її складових частин.

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Мерилін Монро прикрасила першу в історії обкладинку журналу Playboy в 1953 році, яка була виготовлена на кухні Хефнера. Монро ніколи насправді не позувала для Playboy. Замість цього, Хефнер використовував фотографії зроблені для календаря. Тираж першого журналу Playboy склав 70 тисяч.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363977

Наступна знакова подія трапилася в 1954 році. Це перший раз, коли фото було зроблене саме в студії Playboy. До цього всі фото купували.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363971

Трохи незвична обкладинка для журналу з'явилася в 1958 році.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363976

1959 рік. З інтерв'ю з Джеком Керуаком.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363984

"Фемлин" Лероя Неймана – кумедний персонаж, не раз з'являвся в журналі.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363981

1966 рік. На обкладинці Сьюзан Бернард. Це перша в історії журналу неповнолітня єврейська дівчина, яка з'явилася в Playboy.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363974

Різдвяна ялинка у вигляді Синтії Мейерс. 1968 рік.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363975

1969 рік. Омела у вигляді кролячої голови.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363972

Мардж Сімпсон прикрасила обкладинку листопада 2008, на честь 20-річчя Сімпсонів.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363970

Вересень 1979 року показав на обкладинці жінок Ліги Плюща. Сторінка імітує студентську газету, а дівчата на фото є студентками коледжу.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363973

Спецпроєкт "Тоді/тепер": ті самі моделі на обкладинці журналу через десятки років.

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363978

Ще кілька цікавих обкладинок:

З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363979
З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363983
З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363982
З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+) - фото 363980

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