З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)

"Playboy" – це не тільки про гарні оголені жіночі тіла, а про доросле життя загалом. Підготували для вас підбірку найцікавіших обкладинок найпопулярнішого журналу для дорослих.

Х'ю Хефнер ніколи не вважав "Playboy" журналом про секс. Для нього він завжди був виданням про образ життя, в якому секс є лише однією з її складових частин.

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Мерилін Монро прикрасила першу в історії обкладинку журналу Playboy в 1953 році, яка була виготовлена на кухні Хефнера. Монро ніколи насправді не позувала для Playboy. Замість цього, Хефнер використовував фотографії зроблені для календаря. Тираж першого журналу Playboy склав 70 тисяч.

Наступна знакова подія трапилася в 1954 році. Це перший раз, коли фото було зроблене саме в студії Playboy. До цього всі фото купували.

Трохи незвична обкладинка для журналу з'явилася в 1958 році.

1959 рік. З інтерв'ю з Джеком Керуаком.

"Фемлин" Лероя Неймана – кумедний персонаж, не раз з'являвся в журналі.

1966 рік. На обкладинці Сьюзан Бернард. Це перша в історії журналу неповнолітня єврейська дівчина, яка з'явилася в Playboy.

Різдвяна ялинка у вигляді Синтії Мейерс. 1968 рік.

1969 рік. Омела у вигляді кролячої голови.

Мардж Сімпсон прикрасила обкладинку листопада 2008, на честь 20-річчя Сімпсонів.

Вересень 1979 року показав на обкладинці жінок Ліги Плюща. Сторінка імітує студентську газету, а дівчата на фото є студентками коледжу.

Спецпроєкт "Тоді/тепер": ті самі моделі на обкладинці журналу через десятки років.

Ще кілька цікавих обкладинок:

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