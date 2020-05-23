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Гаряча фітнес-модель показала соковиті сідниці

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Ана Чері - фото 1
Ана Чері / bas

Модель Ана Чері поділилася пікантними кадрами, показавши, як підготувалася до літнього сезону.

Відома американська фото і фітнес-модель Ана Чері обожнює хвалитися ідеальним тілом в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила серію відвертих кадрів, позуючи в помаранчевому мінібікіні і засвітивши форми, над якими красуня наполегливо трудиться. Так, дівчина дала розглянути свою фігуру з усіх сторін, а для більш грайливого образу зробила натуральний макіяж і незвичайну зачіску: дві кіски.

Варто відзначити, що такі відверті кадри для Ани не новинка. У моделі понад 12,5 мільйонів фоловерів у Instagram. Дівчина часто виставляє ще й уривки тренувань, показуючи, як накачати сідниці або зробити сталевий прес. Також Чері власниця свого бренду спортивного одягу та фітнес-клубу, який створила зі своїм чоловіком.

Гаряча фітнес-модель показала соковиті сідниці - фото 405795

Гаряча фітнес-модель показала соковиті сідниці - фото 405796

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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