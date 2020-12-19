Зваблива Кім Кардашян похвалилася апетитними стегнами

Популярна американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поностальгувала за відпусткою і згадала, як відзначала день народження на Таїті.

Так, зірка показала, що не тільки загоряє на березі океану, а й займається активним відпочинком.

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Зокрема, дружині Каньє Веста полюбився сапбордінг. Відповідним фото знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фотографії світська левиця з'явилася з веслом в руках, стоячи на дошці. Для катання Кім вбралася в блакитний купальник і сині шортики. Таким чином Кардашян похвалилася апетитними стегнами.

У відповідь приголомшені шанувальники висловили своє захоплення фігурою Кардашян:

Ти просто вогонь

Розкішна

Королева! неймовірне тіло

Ти мій ідеал

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