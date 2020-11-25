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Володарка найвідоміших сідниць показала гарячі фото у латексі

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Кім Кардашян у латексі - фото 1
Кім Кардашян у латексі / instagram.com/kimkardashian

Популярна модель Кім Карадшян похизувалась своїми розкішними формами в ефектному латексному костюмі та неочікуваному образі.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила опублікувати архівні знімки, на яких постала у несподівано образі: з червоним волоссям та у червоному латексному костюмі. Допис дуже швидко зібрав понад 2 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами, адже Кардашян і справді виглядає так гаряче, як і сама описала свої фото.

Володарка найвідоміших сідниць показала гарячі фото у латексі - фото 436495

Володарка найвідоміших сідниць показала гарячі фото у латексі - фото 436496

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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