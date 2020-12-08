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Курйозна Кім Карадшян показала пікантні фото в джакузі (18+)

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Кім Кардашян у купальнику - фото 1
Кім Кардашян у купальнику / instagram.com/kimkardashian

Популярна модель Кім Кардашян розбурхала мережу сонячними фото у бікіні, похизувавшись апетитними формами. Ця жінка знає, як продовжити літо навіть взимку.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджують і нові фото дружини Каньє Веста, на яких вона позує у крихітному купальнику в джакузі. Як зазначила Кім під знімком, завжди знайди своє світло. Вочевидь, відпочинок зірки проходить на славу.

Курйозна Кім Карадшян показала пікантні фото в джакузі (18+) - фото 438272

Курйозна Кім Карадшян показала пікантні фото в джакузі (18+) - фото 438273

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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