Зваблива Кендалл Дженнер поділилась гарячим фото у ліжку

Відома модель Кендалл Дженнер привернула увагу шанувальників пікантним фото у спідньому. Дівчина розважається на карантині, як може, але не забуває тішити фанатів свіжими кадрами.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім в екстравагантних фотосесіях. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 127 мільйонів осіб. Там модель ділиться кадрами своїх буднів та демонструє чудове почуття гумору.

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Попри те, що красуня зараз в самоізоляції, вона все одно періодично нагадує про себе архівними і свіжими фото. Цього разу Кендалл показала звабливий кар у ліжку, позуючи лише у мереживній білизні. За лічені години знімок зібрав понад 6 мільйонів лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/kendalljenner

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