Фітоняшка показала сідниці в гарячому відео (18+)

Популярна блогерка Теммі Хебмроу знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне відео у спідньому. Якщо хтось і підозрював білявку у фотошопі, то цей ролик однозначно спростовує будь-які подібні заяви.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб.І справа не тільки в персональних тренуваннях дівчини, а й у любові до відвертих кадрів.

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Навіть карантин не став причиною для того, що білявка стала менше ділитись свіжими фото і відео. Нещодавно фітоняшка зняла на камеру власну фігуру і спідньому, викликавши справжній шквал коментарів з компліментами. За короткий час запис зібрав понад 800 тисяч переглядів:

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