Зваблива Катя Осадча поділилася з шанувальниками весняним образом

Популярна українська телеведуча Катя Осадча активно готується до першого прямого ефіру шоу "Голос країни", але не забуває зловити тепле весняне сонечко і насолодитися чудовим днем в Києві. Красуня показала образ від українських дизайнерів.

Так, на сторінці в Instagram Катя Осадча опублікувала яскравий сонячний знімок, який було зроблено в районі столичного ВДНХ, де проходять зйомки популярного шоу "Голос країни".

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Зірка телеекранів позувала в білих штанах, червоній куртці від українського бренду Annchoo, тільнику від Vika Adamskaya і яскраво-лимонній шапці концептуального бренду продюсерського центру Потапа MOZGI WEAR.

"Прекрасний день! З Благовіщенням, друзі!" – прокоментувала кадр Катя Осадча.

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