Солістка Freedom Jazz народила первістка

Учасниця українського гурту Freedom jazz, який брав участь в Нацвідборі на Євробачення 2019, 2 квітня народила первістка. Радісну новину повідомили на сторінці групи у Facebook.

Багатьом запам'ятався яскравий виступ українського гурту Freedom Jazz на Нацвідборі на Євробачення 2019. Це й не дивно, адже однією з його родзинок було те, що солістка групи – Анастасія Малега – виступала на восьмому місяці вагітності! Після завершення конкурсу дівчина повідомила, що йде в декрет.

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У вівторок, 2 квітня, вона нарешті народила малюка. Цією радісною новиною поділилися на офіційній сторінці колективу у соцмережі Facebook.

"Ми такі щасливі! Нарешті сталося прекрасна і радісна подія! 2 квітня наша Анастасія Малега народила чудесного купідончика! Який, подивившись їй в очі, запитав: "Мам, так ми їдемо на Євробачення, чи ні?" – йдеться у повідомленні.

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