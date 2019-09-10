Зваблива Катя Осадча підкорила мережу формами в бікіні

Відома українська телеведуча Катя Осадча часто радує шанувальників ефектними кадрами. Зараз теледіва перебуває в Одесі, куди вирушила у відрядження, проте це не завадило їй знайти трохи часу, щоб піти на пляж і поділитися пікантними знімками.

На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча опублікувала кілька атмосферних пляжних фото. На них зірка телеекранів позувала в чорному бікіні, яке вигідно підкреслило стрункі ніжки і витончену фігуру красуні. Доповнила Катя образ зібраним в пучок волоссям і сонцезахисними окулярами.

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Телеведуча зробила кілька кадрів на дуже цікавій і красивій локації – на гойдалці з видом на море. Спочатку вона позувала на ній стоячи, а після цього зробила кадр зі спини, при цьому Осадча сидить і дивиться на хвилі.

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