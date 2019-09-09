Дружина ексфутболіста Динамо показала дуже гаряче фото

Гаряча брюнетка, дружина футболіста Артема Кравця, підігріла інтерес до своєї персони оголеною фотографією. Шанувальники дівчини у захваті від її фігури!

Дружина колишнього футболіста Динамо Артема Кравця Ганна полюбляє інтригувати фоловерів пікантними знімками, які дуже часто межують з вульгарністю.

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Цей раз не став винятком, і гаряча брюнетка підігріла інтерес до своєї персони оголеною фотографією. Відповідний знімок Кравець опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Під постом дівчина написала, що зараз вона на відпочинку з дітьми:

"Відпочинок з дітьми. 5 валіз + горщики окремо Нічний переліт. Мені треба прийти в себе, але хлопці мої кайфують однозначно. Спасибі @jumeirahvittaveli за круту двоповерхову віллу, дитячий надувний басейн та огорожу на другий поверх: і це ми тільки 2 години в готелі, але нам вже все дуже подобається".

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