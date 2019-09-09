Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Дружина ексфутболіста Динамо показала дуже гаряче фото

  • 13
Ганна Кравець - фото 1
Ганна Кравець / instagram

Гаряча брюнетка, дружина футболіста Артема Кравця, підігріла інтерес до своєї персони оголеною фотографією. Шанувальники дівчини у захваті від її фігури!

Дружина колишнього футболіста Динамо Артема Кравця Ганна полюбляє інтригувати фоловерів пікантними знімками, які дуже часто межують з вульгарністю.

Читайте також: Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно

Цей раз не став винятком, і гаряча брюнетка підігріла інтерес до своєї персони оголеною фотографією. Відповідний знімок Кравець опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Під постом дівчина написала, що зараз вона на відпочинку з дітьми:

"Відпочинок з дітьми. 5 валіз + горщики окремо Нічний переліт. Мені треба прийти в себе, але хлопці мої кайфують однозначно. Спасибі @jumeirahvittaveli за круту двоповерхову віллу, дитячий надувний басейн та огорожу на другий поверх: і це ми тільки 2 години в готелі, але нам вже все дуже подобається".

Читайте також: Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1009
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2250
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1740590
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз