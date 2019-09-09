Онучка Ротару захопила Нью-Йорк своєю вродою

Внучка знаменитої співачки Софії Ротару підкорила мережу своєю ніжною красою.

Соня Євдокименко – 18-річна модель і співачка, яка є онукою відомої співачки Софії Ротару. Дівчинку навіть назвали на честь зіркової бабусі.

І ще: Фітнес-блогерка похизувалась сідницями перед фанатами (фото)

Соня регулярно виставляє в соцмережах свої фото, на яких демонструє вигини своєї фігури. Так, вона явно у захваті від своїх довгих ніг, які подобаються і публіці, у зв'язку з цим дівчина регулярно отримує схвальні відгуки від своїх підписників у Instagram.

Нещодавно на своїй сторінці в соцмережі Софія опублікувала миле фото, на якому позує в стильному луці, стоячи посеред вулиці в Нью-Йорку. На прогулянку вона вийшла в чорних штанах і майці, поверх якої накинула об'ємну теплу кофту з геометричним принтом. У руках модель тримає невелику сумочку, її волосся розпущене, а на обличчі майже немає макіяжу.

Читайте також: Сексуальна супермодель Алессандра Амбросіо знялася топлес: гаряче фото