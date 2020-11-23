Зваблива Хейлі Бібер похизувалась фігурою у відвертій сукні

Відома модель Хейлі Бібер яскраво відсвяткувала свій день народження у сімейному колі, але це не завадило їх постати в ефектному образі. Ця дівчина готова вийти на подіум у будь-яку мить!

Популярна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно стала дружиною Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Хоча пандемія коронавірусу і змінила життя всіх, але дівчина все одно продовжує тішити шанувальників кадрами зі своїх буднів.

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22 листопада племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна відсвяткувала 24-річчя у сімейному колі, тож не могла не поділитись кадрами з невеличкої вечірки. Звісно ж, не обійшлось і без ефектного образу, адже Хейлі постала в обтислій сукні з пікантним верхом та без спіднього. Фанати одразу ж засипали модель компліментами та побажаннями, адже з кожним роком вона стає все чарівнішою.

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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