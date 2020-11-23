Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Слава Камінська у крихітному топі без білизни засвітила груди: розкуте відео

  • 66
Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Епатажна українська співачка, солістка гурту НеАнгели Слава Камінська регулярно радує шанувальників пікантними та еротичними кадрами. Красуня вміє бути сексуальною не тільки на сцені, а й в житті. І нове відверте відео – цьому підтвердження.

Так, на новому короткому ролику Слава Камінська показала, як розгулює по вулиці в короткому топі, не надівши при цьому білизну. На кадрах артистка з'явилася у трендовому капелюсі-панамі і модній картатій розстебнутій сорочці-пальто.

І ще: Леся Нікітюк завела мережу провокативним образом у міні і колготах: спокусливе фото

"Як зігріваєтеся холодними вечорами?" – поцікавилася зірка у підписі до відео.

Шанувальники стали захоплено розповідати зірці про свої способи зігрітися, а також робили їй компліменти і відразу помітили що співачка розгулює без бюстгальтера.

Читайте також: Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1598
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 228
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2409
Загрузка...
Новини