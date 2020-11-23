Слава Камінська у крихітному топі без білизни засвітила груди: розкуте відео

Епатажна українська співачка, солістка гурту НеАнгели Слава Камінська регулярно радує шанувальників пікантними та еротичними кадрами. Красуня вміє бути сексуальною не тільки на сцені, а й в житті. І нове відверте відео – цьому підтвердження.

Так, на новому короткому ролику Слава Камінська показала, як розгулює по вулиці в короткому топі, не надівши при цьому білизну. На кадрах артистка з'явилася у трендовому капелюсі-панамі і модній картатій розстебнутій сорочці-пальто.

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"Як зігріваєтеся холодними вечорами?" – поцікавилася зірка у підписі до відео.

Шанувальники стали захоплено розповідати зірці про свої способи зігрітися, а також робили їй компліменти і відразу помітили що співачка розгулює без бюстгальтера.

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