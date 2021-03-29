Зваблива Хайді Клум заворожила знімком у білизні

Німецька супермодель Хайді Клум викликала фурор новим пікантним фото. Шанувальники у захваті від красуні!

Знаменитість запостила знімок, де з'явилася в чорному ліфі. Дружина Тома Каулітца зі злегка скуйовдженим волоссям грайливо усміхалася на камеру. Струнка зірка засвітила груди.

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Як виявилося, Хайді похвалилася не тільки своєю фігурою, а й чубчиком, який підстригла вдома самостійно. Супермодель підписала публікацію так: "Bang-Bang", що означає звуки пострілу.

Фотографія зібрала понад 109 тисяч лайків. Оскільки Клум вимкнула можливість коментувати її публікації, невідомо, що думають про цю фотографію фоловери.

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