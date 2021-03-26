На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем показала себе без фотошопу
-
- 10
33-річна модель Ешлі Грем не перестає пропагувати боді-позитив і публікувати відверті знімки на своїй сторінці в Instagram. Американка закликає жінок не соромитися зайвих кілограмів і любити своє тіло таким, яке воно є.
Так, нещодавно вона опублікувала кілька фотографій у своєму інстаграмі, на яких позує, стоячи у ванній з рушником на голові і купальнику пісочного кольору.
І ще: Аня Тейлор-Джой знялася для глянцю: стильні фото популярної актриси
Модель вирішила обійтися без фоторедактора і продемонструвала своє справжнє тіло, не підтягуючи складку на животі і не вирівнюючи лінії. На стегнах Ешлі видно целюліт, а на боках складки, однак це не заважає їй виглядати абсолютно задоволеною своєю зовнішністю.
При зрості моделі 175 см її вага ніколи не опускалася нижче 90 кілограмів, але вона зуміла перетворити свою повноту в перевагу і непогано заробити на цьому, знімаючись в рекламі і створюючи колекції білизни, одягу і навіть весільних суконь для жінок в тілі. Ешлі впевнена, що будь-які недоліки можна приховати за допомогою правильно підібраного наряду. Гортайте галерею:
Це цікаво: 54-річна Сальма Хайек похвалилася фігурою в бікіні
-
21:48Загін самогубців: дивіться перший трейлер фільму Джеймса Ганна
-
21:16Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
20:5027 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19Учені розповіли, як премії й усілякі бонуси впливають на співробітників
-
19:55В Арктиці вперше помітили риб, що світяться (відео)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Періс Хілтон приміряла піжаму українського бренду для обкладинки Tatler
-
19:20Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем показала себе без фотошопу
-
19:13Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android
-
18:54У мережі показали перший тизер з зарядженим Nissan Patrol: відео
-
18:45Холостяк 11 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:30Резонансна історія: про Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм
-
18:14Гороскоп на 27 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Дивіться фінальний трейлер фільму Мортал Комбат
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Аня Тейлор-Джой знялася для глянцю: стильні фото популярної актриси
-
17:25Батат чи картопля: що корисніше для здоров'я
-
17:11Несподіванка року: Evanescence випустили п'ятий альбом The Bitter Truth
-
16:535 речей, які треба відпустити, щоб стати щасливим
-
16:42Німець 4 місяці збирав пазли на 54 тисячі деталей: він не може знайти останню
-
16:21Джамала поділилася супердієтою: вона вже скинула 6 кг
-
16:08Chevrolet Corvette, який злетів у прірву у фільмі Форсаж, пустять з молотка
-
15:46SOWA відкрила свої "Шрами": слухайте онлайн нову пісню співачки
-
15:17Учасниця Холостяка-11 Юля "Зайка" розповіла, як влаштований побут на проєкті
-
14:53iPhone 11 Pro пролежав місяць на дні крижаного озера: чи вижив смартфон
-
21:16Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
19:13Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android
-
16:535 речей, які треба відпустити, щоб стати щасливим
-
14:32Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок
-
11:49ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня
-
07:48Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів
- 25 березня
-
21:16Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити
-
18:19Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів
-
15:21Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу
-
12:15Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня
-
07:19Представлено realme 8 Pro: стильний камерофон за смішні гроші
- 24 березня
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати