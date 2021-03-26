Найвідоміша модель plus-size Ешлі Грем показала себе без фотошопу

33-річна модель Ешлі Грем не перестає пропагувати боді-позитив і публікувати відверті знімки на своїй сторінці в Instagram. Американка закликає жінок не соромитися зайвих кілограмів і любити своє тіло таким, яке воно є.

Так, нещодавно вона опублікувала кілька фотографій у своєму інстаграмі, на яких позує, стоячи у ванній з рушником на голові і купальнику пісочного кольору.

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Модель вирішила обійтися без фоторедактора і продемонструвала своє справжнє тіло, не підтягуючи складку на животі і не вирівнюючи лінії. На стегнах Ешлі видно целюліт, а на боках складки, однак це не заважає їй виглядати абсолютно задоволеною своєю зовнішністю.

При зрості моделі 175 см її вага ніколи не опускалася нижче 90 кілограмів, але вона зуміла перетворити свою повноту в перевагу і непогано заробити на цьому, знімаючись в рекламі і створюючи колекції білизни, одягу і навіть весільних суконь для жінок в тілі. Ешлі впевнена, що будь-які недоліки можна приховати за допомогою правильно підібраного наряду. Гортайте галерею:

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