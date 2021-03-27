Модель Келлі Гейл похизувалась ідеальним пресом (18+)

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє дивувати шанувальників своєї спортивною фігурою. Ця дівчина є однією із небагатьох ангелів Victoria's Secret з такими стрункими формами

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунту в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі регулярно ділиться кадрами зі свого життя та зовсім не соромиться ділитись пікантними фото.

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Це підтверджують і свіжі фото від Келлі, на яких вона позує лише у бюстгальтері та у джинсах з низькою талією. Повернення старої моди так сподобалось красуні, що вона зробила кілька знімків у такому ефектному образі. Звісно ж, фанати не змогли не оцінити і спортивну фігуру дівчини.

Джерело всіх фото: instagram.com/kellybellyboom

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