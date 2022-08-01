На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зваблива Хайді Клум топлес розбурхала фанатів – фото 18+
-
- 753
Популярна модель Хайді Клум продовжується насолоджуватись спекотним літом, тож кадрів у купальнику та без нього побільшало. Ця білявка нагадує, що вік – це лише цифра.
49-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й над профілем в Інстаграмі. Там за розкішною білявкою стежать близько 10 мільйонів користувачів. Все тому, що вона майже щодня публікує свіжі знімки зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. До того ж, модель не у захваті від фоторедакторів та обмежень, що підтверджує і нове фото.
І ще: Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото
Хайді не збирається пропускати жодну можливість насолодитись сонячними ваннами у бікіні, а тепер частіше обирає варіант топлес. І на новій світлині модель позує у доволі пікантній позі, демонструючи струнку фігуру та підтягнуті сідниці. Залишається таємницею, як саме оцінити пікантний контент шанувальники, оскільки Клум вирішила приховати кількість лайків та відімкнути коментарі під усіма відвертими світлинами. Але точно можна сказати, що зірка має неймовірний вигляд у свої 49, і точно не планує старішати.
Читайте також: Крістіна Агілера похизувалась розкішною фігурою в купальнику
-
09:52Акція "Смілива гривня" від НБУ: здайте монети на потреби ЗСУ
-
09:21"Солдате": співачка KRISTONKO присвятила нову пісню усім, хто чекає своїх героїв вдома
-
08:54Скільки шампуню насправді потрібно для миття голови: відповідь експерта
-
08:15Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
- 01 серпня
-
20:512 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
20:20Як приготувати маскарпоне вдома: рецепт вершкового сиру від шеф-кухаря
-
19:53У застосунку Uklon з'явилися три нові послуги, на які давно чекали
-
19:25Від 1 серпня Укрпошта працюватиме не по всій Україні
-
18:54У Литві з'явився мурал із зображенням українки (ФОТО)
-
18:23Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні
-
17:55"Світ почує – ти кричи": співачка GARNA презентувала потужну пісню "Знай"
-
17:24Моє село: Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон презентували нову пісню про місце сили
-
16:54Instagram скасовує оновлення через критику: у чому проблема
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:28Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру
-
15:53"Діти війни": в Україні запрацює державний портал розшуку дітей
-
15:29Українська інді-музика: 4 гурти, які захоплять своїм звучанням
-
14:52Суддя "МастерШеф" приготував персиковий гаспачо: рецепт літнього супу
-
14:27Без фотошопу: Кендалл Дженнер похвалилась фігурою в купальнику
-
13:51Круті та божевільні дизайни татуювань, від яких важко відвести погляд – фото
-
13:28Як перевірити, чи встановлена на телефоні переадресація викликів: проста інструкція
-
12:53Погода в Україні 2 серпня: періодичні дощі та потепління
-
12:23Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці
-
11:55Цікаві серіали серпня 2022: ТОП 7 новинок, які заслуговують на увагу
-
09:52Акція "Смілива гривня" від НБУ: здайте монети на потреби ЗСУ
- 01 серпня
-
18:23Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні
-
15:29Українська інді-музика: 4 гурти, які захоплять своїм звучанням
-
11:55Цікаві серіали серпня 2022: ТОП 7 новинок, які заслуговують на увагу
- 31 липня
-
19:38НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі
-
15:338 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
10:30Ектор Хіменес-Браво приготував страву зі свого меню: рецепт курки в кисло-солодкому соусі
- 30 липня
-
19:40Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:29Українські пісні про друзів, від яких неможливо втримати емоції
-
11:25Чи надає ООН допомогу українцям: 3 популярні фейки
- 29 липня
-
18:35Як замаринувати овочеве асорті на зиму: простий рецепт
-
15:51Літакам "Руслан" привласнили імена на честь українських міст-героїв цієї війни
-
11:55Злата Огнєвіч – Світло: слухайте неймовірну пісню, присвячену рятувальникам ДСНС
- 28 липня
-
19:52ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone
-
16:53До Дня Української Державності Hutsul Planet презентують патріотичний сингл "Духом єдиним"
-
13:26Байрактар, на який збирали поляки, Україна отримає безплатно
-
10:5814-річна Настя з Сєвєродонецька пояснила, чому треба терміново їхати з окупованих міст
- 27 липня
-
19:07Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео
-
16:52Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
13:52Депутатам в Україні підвищили зарплату: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі
-
10:25Океан Ельзи – Квіти мінних зон: дивіться новий потужний кліп
- 26 липня
-
20:50У Харкові з'являться спеціальні зупинки-укриття для захисту містян
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують