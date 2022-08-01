Зваблива Хайді Клум топлес розбурхала фанатів – фото 18+

Популярна модель Хайді Клум продовжується насолоджуватись спекотним літом, тож кадрів у купальнику та без нього побільшало. Ця білявка нагадує, що вік – це лише цифра.

49-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й над профілем в Інстаграмі. Там за розкішною білявкою стежать близько 10 мільйонів користувачів. Все тому, що вона майже щодня публікує свіжі знімки зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. До того ж, модель не у захваті від фоторедакторів та обмежень, що підтверджує і нове фото.

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Хайді не збирається пропускати жодну можливість насолодитись сонячними ваннами у бікіні, а тепер частіше обирає варіант топлес. І на новій світлині модель позує у доволі пікантній позі, демонструючи струнку фігуру та підтягнуті сідниці. Залишається таємницею, як саме оцінити пікантний контент шанувальники, оскільки Клум вирішила приховати кількість лайків та відімкнути коментарі під усіма відвертими світлинами. Але точно можна сказати, що зірка має неймовірний вигляд у свої 49, і точно не планує старішати.

instagram.com/heidiklum

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