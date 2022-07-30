Крістіна Агілера похизувалась розкішною фігурою в купальнику

Популярна співачка Крістіна Агілера потішила фанатів сонячним фото з відпочинку. На нових світлинах зірка позує у крихітному купальнику, який лише підкреслює її струнку фігуру.

41-річна американська зірка Крістіна Агілера останні кілька років активно перезавантажує свою кар'єру. Але яскраві образи співачки все одно періодично вражають шанувальників. Навіть проза сценою вона має чудовий вигляд, що підтверджують свіжі знімки у профілі Агілери в інстаграмі, де у неї понад 8 мільйонів підписників.

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Зараз білявка насолоджується відпочинком в Іспанії, тож не дивно, що кадрів у бікіні побільшало. У серії нових знімків Крістіна позує у крихітному білому купальнику поблизу басейну у красивому маєтку. Мінімум косметики та фотошопу - ця зірка знає, як захопити увагу прихильників.

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