Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+

Відома модель Хайді Клум не збирається ні старішати, ні відмовлятись від пікантних фотосесій. Цього разу білявка вирішила позувати зовсім без вбрання, хизуючись стрункою фігурою.

49-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й над профілем в Інстаграмі. Там за розкішною білявкою стежать майже 10 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, адже красуня ледь не щодня ділиться майже всім, що з нею трапляється: від зйомок і до звичайних буднів. До того ж, модель не у захваті від фоторедакторів та обмежень, що підтверджує і нове фото.

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На чорно-білій світлині Хайді позує на ліжку абсолютно без одягу, прикриваючись лише руками та фіранками. Важко не помітити, що Клум у чудовій формі. Не дарма зірка регулярно відвідує спортзал та стежить за своїм харчуванням, адже важко сказати, що їй більше, ніж 30 років. А от коментарі та кількість вподобайок вона вирішила приховати.

instagram.com/heidiklum

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