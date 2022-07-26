Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+

  • 458
Хайді Клум знялась без одягу - фото 1
Хайді Клум знялась без одягу / instagram.com/heidiklum

Відома модель Хайді Клум не збирається ні старішати, ні відмовлятись від пікантних фотосесій. Цього разу білявка вирішила позувати зовсім без вбрання, хизуючись стрункою фігурою.

49-річна німецька топмодель та телеведуча Хайді Клум активно працює не лише над своєю кар'єрою, а й над профілем в Інстаграмі. Там за розкішною білявкою стежать майже 10 мільйонів користувачів. І це зовсім не дивно, адже красуня ледь не щодня ділиться майже всім, що з нею трапляється: від зйомок і до звичайних буднів. До того ж, модель не у захваті від фоторедакторів та обмежень, що підтверджує і нове фото.

І ще: "Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням

На чорно-білій світлині Хайді позує на ліжку абсолютно без одягу, прикриваючись лише руками та фіранками. Важко не помітити, що Клум у чудовій формі. Не дарма зірка регулярно відвідує спортзал та стежить за своїм харчуванням, адже важко сказати, що їй більше, ніж 30 років. А от коментарі та кількість вподобайок вона вирішила приховати.

instagram.com/heidiklum - фото 510265
instagram.com/heidiklum

Читайте також: Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні

пропозиції партнерів
Новини