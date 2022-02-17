Зваблива Фріда Аасен розбурхала фото у спідньому – 18+

Популярна модель Фріда Аасен продовжує захоплювати своєю особливою вродою. І ця дівчина має неймовірний вигляд у будь-якому образі навіть без одягу.

26-річна норвезька модель та чарівний ангел Victoria's Secret Фріда Аасен активно займається лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Інстаграм. Там білявка ділиться з прихильниками кадрами з особливих моментів свого життя. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 877 тисяч шанувальників, передає Радіо MAXIMUM.

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Цього разу білявка показала кілька фото з нової зйомки для Victoria's Secret, у якій постала в ніжних та сексуальних комплектах спіднього. Мінімум косметики, природа та просто неймовірна Фріда - ці світлини викликали неабиякий захват у фанатів.

Джерело фото: instagram.com/frida_aasen

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