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"Їй 18 є?": у мережі активно обговорюють фото Ектора Хіменеса-Браво з коханою

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Ектор Хіменес-Браво - фото 1
Ектор Хіменес-Браво / instagram

Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво показав рідкісне фото зі своєю другою половинкою. Однак обличчя коханої ресторатора закрито телефоном.

В інстаграмі знаменитість опублікував фото, на якому він зображений з дівчиною.

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Ектор не дуже любить обговорювати своє особисте життя. Він зізнається, що зараз щасливий у нових стосунках, але ім'я обраниці не поспішає розкривати. Під фото ведучий написав:

Так, обіцяв не постити. Але просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте коханими та щасливими

У коментарях фоловери вже встигли відреагувати на нове фото відомого шеф-кухаря. Парі пишуть захоплені комплементи. Однак дехто відрізнився й уїдливими запитаннями. Наприклад, людей цікавить, це виповнилося обраниці Ектора 18 років.

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