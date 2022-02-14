Розкішна Моніка Беллуччі знялася у чорному шкіряному тренчі

Актриса Моніка Беллуччі знялася у новій фотосесії для The Daily Telegraph. 57-річна кінозірка позувала паризькому фотографу та режисеру Люку Браке.

Моніка з'явилася на нових кадрах у шкіряному тренчі від бренду Courrèges та прикрасах від Cartier.

Це цікаво: Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+

Також Беллуччі зазначила, що їй постійно пропонують взяти участь у фотозйомках, але зазвичай усі фотографи отримують відмову. Проте коли актриса дізналася, що по той бік об'єктива стоятиме Люк Браке, вона не змогла відмовити!

Нагадаємо, зараз Беллуччі виконує роль Марії Каллас у постановці "Листи та спогади" у лондонському Вест-енді. "Марія Каллас була отруєна? Хто знає. Якщо ти така знаменита, доводиться бути обережною. Мені здається, я доторкнулася до її душі", – зізналася актриса.

І ще: "Фотошоп чи реальність?": Леся Нікітюк показала пружні груди в бікіні