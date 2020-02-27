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Зваблива фітнес-модель похизувалась пишними сідницями: фото

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Теммі Хемброу у спортивках - фото 1
Теммі Хемброу у спортивках / instagram.com/tammyhembrow

Популярна модель Теммі Хемброу зробила рекламу своєї лінійки спортивного одягу на власній апетитній фігурі. Важко не помітити, як вбрання підкреслило форми білявки.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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До того ж, дівчина має власний бренд спортодягу, який створений для красунь не модельних параметрів. Тому Теммі із задоволення демонструє всі новинки на своїй гарячій фігурі. Недавні знімки фітоняшки у блакитному спортивному костюмі, який підкреслив її довгу роботу в спортзалі.

Зваблива фітнес-модель похизувалась пишними сідницями: фото - фото 388728

Зваблива фітнес-модель похизувалась пишними сідницями: фото - фото 388729

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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