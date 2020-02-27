Зваблива фітнес-модель похизувалась пишними сідницями: фото

Популярна модель Теммі Хемброу зробила рекламу своєї лінійки спортивного одягу на власній апетитній фігурі. Важко не помітити, як вбрання підкреслило форми білявки.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

І ще: Магія позування та фотошопу: звабливу модель вивели на чисту воду (фото, відео)

До того ж, дівчина має власний бренд спортодягу, який створений для красунь не модельних параметрів. Тому Теммі із задоволення демонструє всі новинки на своїй гарячій фігурі. Недавні знімки фітоняшки у блакитному спортивному костюмі, який підкреслив її довгу роботу в спортзалі.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Сексуальна велосипедистка: гаряча Демі Роуз вразила крихітним бікіні