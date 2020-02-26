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Магія позування та фотошопу: звабливу модель вивели на чисту воду (фото, відео)

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Селесте Брайт упіймали на фотошопі - фото 1
Селесте Брайт упіймали на фотошопі / instagram.com/celestebrightt

Молода американська модель Селесте Брайт підкорює мережу своєю вродою та стрункою фігурою, однак виявилось, що не така дівчина вже й ідеальна. Білявку упіймали на зловживанні фоторедакторами!

25-річна американська модель Селесте Брайт активно працює над своєю кар'єрою і веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 615 тисяч підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі з акаунту celebface виявили сліди фоторедакторів. Саме на цій сторінці часто з'являються фото зірок до і після, а також зблизька.

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Виявилось, що дівчина не просто полюбляє демонструвати лише найкращі ракурси, а й не нехтує фотошопом для ідеального тіла:

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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