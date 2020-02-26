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Сексуальна велосипедистка: гаряча Демі Роуз вразила крихітним бікіні
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Популярна модель Демі Роуз обожнює привертати увагу своєю незвичайною зовнішністю. А недавні фото красуні в ледь помітному бікіні на велосипеді зробили свою справу!
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.
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Нещодавно краля вирішила максимально продемонструвати свою апетитну фігуру у крихітному рожевому бікіні. І поки частина фанатів засипали її компліментами, то дехто з коментаторів засумнівався, що в такому вигляді зручно кататись на велосипеді, який поряд з Демі.
Джерело фото: instagram.com/demirose
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