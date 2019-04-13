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Звабливі танці Ратажковскі в купальнику підкорюють Instagram: відео (18+)

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Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі у купальнику

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через відсутність комплексів. Відео з дівчиною у купальнику зачарувало шанувальників. Тут спекотно!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі активно працює над своєю кар'єрою, а також має власний бренд білизни та купальників, які обожнює рекламувати на собі.

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До того ж, у дівчини є профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш 22 як млн осіб. І це не дивно, адже, крім кадрів зі світських заходів, вона ділиться фото своїх буднів та зйомок, а також рекламує власну продукцію на своєму ідеальному тілі.

Недавнє відео з Емілі й зовсім викликало шквал компліментів та зібрало понад 64 тисячі переглядів за лічені години. Літо зовсім близько!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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