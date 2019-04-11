Емілі Ратажковскі пройшлася вулицями Нью-Йорка у екстремальному міні

Модель Емілі Ратажковскі прогулялася Нью-Йорком в маленькій чорній сукні і кросівках Nike. Супермодель показала вдалий приклад образу в стилі спортивний шик.

Одна з найсексуальніших супермоделей сучасності Емілі Ратажковскі – джерело натхнення для тих, хто готовий зробити свої повсякденні образи більш чуттєвими.

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Ратажковскі знає толк в тому, які саме частини тіла варто демонструвати і як правильно підкреслювати достоїнства фігури.

Так, знаменитість була помічена в Нью-Йорку. Для свого виходу 29-річна зірка інстаграма вибрала маленьке чорне плаття: обтягуючий наряд зробив акцент на її тонку талію і жіночні стегна. Щоб образ не виглядав надто відвертим, Емілі "врівноважила" його громіздкими кросівками Nike і сумкою Mark Cross.

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