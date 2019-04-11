Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Емілі Ратажковскі пройшлася вулицями Нью-Йорка у екстремальному міні

  • 47
Знаменитість була помічена в Нью-Йорку - фото 1
Знаменитість була помічена в Нью-Йорку / Pinterest

Модель Емілі Ратажковскі прогулялася Нью-Йорком в маленькій чорній сукні і кросівках Nike. Супермодель показала вдалий приклад образу в стилі спортивний шик.

Одна з найсексуальніших супермоделей сучасності Емілі Ратажковскі – джерело натхнення для тих, хто готовий зробити свої повсякденні образи більш чуттєвими.

І ще: Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці: відео (18+)

Ратажковскі знає толк в тому, які саме частини тіла варто демонструвати і як правильно підкреслювати достоїнства фігури.

Так, знаменитість була помічена в Нью-Йорку. Для свого виходу 29-річна зірка інстаграма вибрала маленьке чорне плаття: обтягуючий наряд зробив акцент на її тонку талію і жіночні стегна. Щоб образ не виглядав надто відвертим, Емілі "врівноважила" його громіздкими кросівками Nike і сумкою Mark Cross.

Емілі Ратажковскі пройшлася вулицями Нью-Йорка у екстремальному міні - фото 320514

Емілі Ратажковскі пройшлася вулицями Нью-Йорка у екстремальному міні - фото 320515

Читайте також: Емілі Ратажковскі приміряла відверту сукню без білизни

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • Вчора, 21:30
  • 2982
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • 08 квітня, 19:04
  • 1476
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 666
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз