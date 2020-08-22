Зваблива Емілі Ратажковскі в екстремальному міні розбурхала мережу

Популярна модель Емілі Ратажковсі знову привернула увагу мережі своїми ефектним образом. Цього разу дівчина обрала дуже коротку зеброву сукню, яка підкреслила стрункі довгі ноги красуні.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото зірки, на яких вона позує у крихітній сукні та у капелюсі з зебровим принтом. Не важко помітити, що плаття не просто коротке і обтисле, а й прозоре. Тож не дивно, що за короткий час такий екстравагантний образ викликав справжній шквал коментарів з компліментами та понад 677 тисяч лайків.

Гортайте галерею:

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