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Дженніфер Еністон похизувалася стрункими ніжками у новій фотосесії для глянцю

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / latimes

Відома американська актриса та зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон порадувала шанувальників новою фотосесією для глянцю. Крім цього, красуня дала відверте інтерв'ю, де розмірковує про зрілих жінок і їхні проблеми.

Так, цього разу Дженніфер Еністон з'явилася на сторінках Los Angeles Times. На фото улюблениця мільйонів приміряла джинсові крихітні шорти і блакитну сорочку. Для іншого образу зірка вибрала чорну відверту сукню, яка підкреслила струнке тіло Еністон. Таке вбрання дозволило їй показати свої стрункі ніжки у всій красі.

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Актриса позує на дерев'яному стільці у заміському будинку, а також на галявині біля будинку. Що примітно, вона використовувала мінімум косметики, а волосся вільно розпустила по плечах. А самі фото не оброблялися в фотошопі.

Дженніфер Еністон похизувалася стрункими ніжками у новій фотосесії для глянцю - фото 421209

Дженніфер Еністон похизувалася стрункими ніжками у новій фотосесії для глянцю - фото 421211

Дженніфер Еністон похизувалася стрункими ніжками у новій фотосесії для глянцю - фото 421210

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Джерело: latimes
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