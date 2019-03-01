Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у купальнику: гарячі фото (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову підкорила шанувальників своїми відвертими фото у купальниках. Дівчина приміряла новинки сонячного сезону на собі, викликавши шквал компліментів. Тут спекотно!

27-річна американська модель і акторка Емілі Ратажковскі не лише займається своєю кар'єрою, а й має власну лінійку білизни та купальників, які підкорюють не лише жіночі серця. До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 21,9 млн користувачів. І це зовсім не дивно, адже дівчина знає, чого хочуть її підписники і ділиться цим.

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Нещодавно Емілі нагадала, що до літа залишилось зовсім небагато часу та поділилась сонячними фото у нових купальниках. Щоправда, увагу привернули не лише крихітні костюми для плавання, а й форми красуні.

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