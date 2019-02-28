Найгарячіша модель plus-size позувала у спокусливому міні

31-річна модель Ешлі Грем поділилася знімком, на якому вона у красивому квітковому саду біля басейну. Зірка зачарувала шанувальників своїм шикарним виглядом.

На один з модних заходів модель plus-size приїхала в мініатюрному нюдовом платті, що підкреслює її фігуру, і з об'ємним кучерявим укладанням.

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У підписі до знімка зірка нагадала про свою другу колекцію PrettyLittleThing x Ashley Graham (ймовірно, плаття на ній якраз звідти) і заявила, що рада була представити колекцію і з нетерпінням чекає відгуків своїх шанувальниць. Фігуриста модель піклується про те, щоб інші дівчата, які не володіють стрункою фігурою, теж могли відчути себе прекрасно у коктейльній сукні.

Розкішна Ешлі Грем

Днями британський онлайн-магазин Boohoo потрапив у скандал через рекламу одягу для пишнотілих дам за допомогою худої моделі.

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