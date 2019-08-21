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Зваблива Ельза Хоск похизувалась ідеальною фігурою у бікіні

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Ельза Хоск роздяглась до купальника - фото 1
Ельза Хоск роздяглась до купальника / instagram.com/hoskelsa

Відома модель Ельза Хоск потішила прихильників веселими знімками у купальнику, продемонструвавши тендітну фігуру. Ця дівчина підкорить серце будь-кого!

30-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 5 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

І ще: Модель Victoria's Secret захопила ідеальною фігурою у бікіні

Зважаючи на спекотну пору року у дівчини побільшало ефектних фото на побережжі, а недавній пост у бікіні й зовсім викликав шквал компліментів від фанатів. Ця білявка зачаровує не лише звабливою фігурою, а й почуттям гумору.

Зваблива Ельза Хоск похизувалась ідеальною фігурою у бікіні - фото 349163

Зваблива Ельза Хоск похизувалась ідеальною фігурою у бікіні - фото 349164

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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