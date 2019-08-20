Модель Victoria's Secret захопила ідеальною фігурою у бікіні

Одна з найвідоміших моделей у світі Кендіс Свейнпол, яка рік тому народила другу дитину, похвалилася пляжними фото. Виглядає модель просто розкішно!

На знімках, які Кендіс опублікувала в своєму Instagram, вона демонструє ідеальну фігуру в купальнику.

І ще: Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)

Хвалиться ангел Victoria's Secret і підросли дітками. На фото однорічний Аріель слухняно сидить у мами на руках, а його старший брат Анака показує язика на камеру. До речі, відпочиває Свейнпол в компанії супермоделі Джоан Смоллс і її колеги Даутцен Крус. На сторінці Кендіс можна побачити ролик з запальними танцями дівчат.

Всі моделі Victoria's Secret в прекрасній формі, але найбільше вражає фігура двічі матері Свейнпол. Відзначимо, що сама Кендіс скаржиться тільки на те, що змушена багато їсти, щоб зберегти фігуру. Модель з дитинства була дуже худенькою, а щоденні тренування вимагають багато енергії.

Читайте також: Даша Астаф'єва показала свою небезпечну фотосесію