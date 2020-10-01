Зваблива Ельза Хоск оголосила про вагітність оголеною фотосесією

Шведська топмодель, ангел Victoria's Secret Ельза Хоск чекає дитину. Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

Дівчина опублікувала напівголі фотографії, які показують, що вона приблизно на третьому триместрі вагітності.

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"Якийсь час приховувала, що в моєму животі росте янголятко. Відчуваю себе щасливою і дуже схвильованою від того, що у нас буде малюк і що починається нова глава для мене і чоловіка моєї мрії", – написала Хоск. Моделі Ірина Шейк, Емілі Ратажковскі і інші фоловери вже привітали дівчину в коментарях.

Зірка приховувала свій стан, вперше повідомивши, що чекає первістка. Варто відзначити, що попри великий живіт, супермодель виглядає доволі худою. Гортайте галерею:

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