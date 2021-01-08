Зваблива Демі Роуз здивувала прозорим купальником (18+)

Відома модель Демі Роуз зовсім не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру, а цього разу дівчина приміряла прозоре пляжне вбрання, від якого важко відвести погляд.

26-річна британська фотомодель Демі Роуз постійно отримує чимало компліментів через свою зовнішність, адже дівчина нагадує англійську Кім Кардашян завдяки ефектним формам. Тому не дивно, що у цієї красуні така шалена кількість шанувальників в соцмережі Instagram - понад 15 мільйонів! Там Демі ділиться всім, що трапляється у її житті: від зйомок і до звичайних буднів.

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Зараз красуня насолоджується відпусткою на островах, тож без сонячних кадрів на пляжі не обійшлось. Але Роуз доволі смілива, щоб обирати не звичайні бікіні, а оригінальні прозорі купальники. Варто відзначити, що дівчина виглядає розкішно у будь-якому вбранні!

Джерело фото: instagram.com/demirose

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