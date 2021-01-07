Дженніфер Лопес засвітила сідниці на гарячому пляжному фото

Популярна голлівудська актриса та співачка Дженніфер Лопес порадувала своїх шанувальників свіжим сексуальним фото з відпочинку.

Так, 51-річна Дженніфер Лопес опублікувала на сторінці в Instagram яскравий та водночас спокусливий знімок. Джей Ло, яка регулярно займається спортом, продемонструвала підтягнуту фігуру у відвертому купальнику кольору бургунди.

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Артистка проводить зимові канікули в Маямі. Сексуальний кадр був зроблений на пляжі Флориди. Свій образ виконавиця доповнила модним оксамитовим капелюхом за 1200 доларів і сонцезахисними окулярами.

Лопес також показала відео, на якому позувала у яскраво-червоному бікіні і шовковому халаті з ініціалами JLO на спині. Завершили образ великі сережки-кільця.

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