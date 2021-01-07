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Твій хід: найкрасивіша гравець у покер заінтригувала пікантним фото (18+)
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Популярна гравець у покер Сара Андервуд розбурхала мережі відвертим фото майже без одягу. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.
36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.
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Нещодавно Сара вирішила також підтримати новий тренд на гру в шахи, тому опублікувала домашнє фото, на якому позує на дивані перед столом з шахівницею та вином. Звісно ж, не обійшлось без екстравагантного образу, тому білявка постала перед фанатами лише у спідньому. "Твій хід", – відзначила Андервуд у коментарі, викликавши захват у фанатів
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