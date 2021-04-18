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Зваблива Демі Роуз показала гарячі фото майже без одягу (18+)

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Демі Роуз засвітили розкішну фігуру - фото 1
Демі Роуз засвітили розкішну фігуру

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію фото, на яких дівчина позує тільки у джинсові курці. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль у соцмережі Інстаграм, де у неї понад 16 мільйонів прихильників. І це не дивно, адже красуня відрізняється від своїх типових колег-моделей, а також часто отримує порівняння з Селеною Гомес та Кім Кардашян. Все через вроду та апетитні форми, які дівчина зовсім не соромиться демонструвати.

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Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує лише у джинсовій куртці і зовсім без будь-якого іншого вбрання. За короткий час допис зібрав понад 700 тисяч лайків та кілька тисяч коментарів з компліментами, адже фігури британки викликає захват!

Зваблива Демі Роуз показала гарячі фото майже без одягу (18+) - фото 456201

Зваблива Демі Роуз показала гарячі фото майже без одягу (18+) - фото 456202

Джерело фото: instagram.com/demirose

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