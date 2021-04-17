Гаряча Слава Камінська сфотографувалася у ванні без одягу

Популярна українська співачка Слава Камінська приголомшила своїх фоловерів у Instagram пікантними кадрами. Останні залишилися у захваті!

Зірка позувала у відвертому образі, представляючи свій перший сольний трек під назвою 911.

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Слава постала в спокусливому образі, лежачи у ванній повністю оголеною. Груди артистка прикривала довгим волоссям і ховала за колінами.

Також виконавиця обійшлася без макіяжу і показала фанатам свою справжню красу. Слава позувала під свою першу пісню 911. Трек доволі динамічний. Еротичні кадри вже встигли набрати близько 30 тисяч лайків. Шанувальники засипали Камінську компліментами, назвавши пост вогнем, а фото дуже палким.

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