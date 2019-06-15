Зваблива Белла Хадід здивувала незвичним для неї образом

Американська модель Белла Хадід опублікувала серію знімків, на яких зображена в ефектному ретро-образі. Шанувальник у захваті!

Фотографії Белли набрали за кілька годин більше 350 тисяч лайків в мережі Instagram.

І ще: Сексуальна Белла Хадід у шкірі розбурхала фанатів (18+)

На фото Белла Хадід постає в облягаючих штанах з чорної лакованої шкіри і у подовженій туніці такого ж кольору. Родзинкою луку є великий асиметричний капелюх. Творцем цього ансамблю, судячи з підпису до знімка, є французький дизайнер Thierry Mugler.

Нещодавно красуня також похизувалась своїми звабливим образом на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards, яка відбулась у Бруклінському музеї. Для такої події Белла обрала обтислу чорну сукню з глибоким вирізом. Таке вбрання викликало справжній шквал компліментів від фанатів, адже підкреслило стрункі форми моделі.

Читайте також: Відео з сексуальною Джіджі Хадід стало хітом