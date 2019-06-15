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Зваблива Белла Хадід здивувала незвичним для неї образом
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Американська модель Белла Хадід опублікувала серію знімків, на яких зображена в ефектному ретро-образі. Шанувальник у захваті!
Фотографії Белли набрали за кілька годин більше 350 тисяч лайків в мережі Instagram.
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На фото Белла Хадід постає в облягаючих штанах з чорної лакованої шкіри і у подовженій туніці такого ж кольору. Родзинкою луку є великий асиметричний капелюх. Творцем цього ансамблю, судячи з підпису до знімка, є французький дизайнер Thierry Mugler.
Нещодавно красуня також похизувалась своїми звабливим образом на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards, яка відбулась у Бруклінському музеї. Для такої події Белла обрала обтислу чорну сукню з глибоким вирізом. Таке вбрання викликало справжній шквал компліментів від фанатів, адже підкреслило стрункі форми моделі.
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