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Белла Хадід вразила глибоким декольте у тісній сукні

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Белла Хадід у сексуальній сукні - фото 1
Белла Хадід у сексуальній сукні

Відома модель Белла Хадід зачарувала фанатів сексуальним образом на церемонії CFDA Fashion Awards. Ця дівчина знає, як привернути увагу.

22-річна американська модель Белла Хадід обожнює бути у центрі уваги. Дівчина підкорює серця шанувальників не лише з модних подіумів та реклам брендів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 млн підписників. Там молодша Хадід ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів до звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась своїми звабливим образом на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards, яка відбулась у Бруклінському музеї. Для такої події Белла обрала обтислу чорну сукню з глибоким вирізом. Таке вбрання викликало справжній шквал компліментів від фанатів, адже підкреслило стрункі форми моделі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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