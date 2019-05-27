Відео з сексуальною Джіджі Хадід стало хітом

Популярна модель Джіджі Хадід розбурхала мережу відео у купальнику, яке за лічені години стало хітом. Тут спекотно!

24-річна американська супермодель, телеведуча та ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід встигає не тільки займатись власною кар'єрою. Дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 47,9 млн підписників. Там білявка публікує кадри зі зйомок, своїх буднів, а також цікавих заходів.

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Нещодавно Джіджі поділились відео з роботи, на якому ефектно знімає штанці та стрибає у басейн. За лічені години допис побачили понад 2 мільйони осіб, а ще більш як тисяча залишила коментарі із компліментами.

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