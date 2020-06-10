Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото

Відома модель Жизель Олівейра привернула увагу мережі яскравим образом Барбі, який лише підкреслив її ефектну фігуру.

26-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель, яка вже звикла до домашніх зйомок під час карантину, перевтілилась у Барбі. Дівчина приміряла ефектний пухнастий топ, який лише підкреслив її бюст та тонку талію. Як зазначили коментатори, модель можна вважати не лише сучасною Барбі, а й дуже звабливою.

І навіть у спортивному костюмі Жизель виглядає не менш розкішно:

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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