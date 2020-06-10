Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото

  • 41
Жизель Олівейра показала нові фото - фото 1
Жизель Олівейра показала нові фото / instagram.com/giizeleoliveira

Відома модель Жизель Олівейра привернула увагу мережі яскравим образом Барбі, який лише підкреслив її ефектну фігуру.

26-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

І ще: Зваблива Слава з НеАнгелів знялася у білизні

Нещодавно Жизель, яка вже звикла до домашніх зйомок під час карантину, перевтілилась у Барбі. Дівчина приміряла ефектний пухнастий топ, який лише підкреслив її бюст та тонку талію. Як зазначили коментатори, модель можна вважати не лише сучасною Барбі, а й дуже звабливою.

Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото - фото 409256
Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото - фото 409255

І навіть у спортивному костюмі Жизель виглядає не менш розкішно:

Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото - фото 409253
Зваблива Барбі: модель Жизель Олівейра потішила новими фото - фото 409254

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

Читайте також: Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1133
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • Вчора, 12:30
  • 213
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2364591
Загрузка...
Новини