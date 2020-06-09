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Зваблива Слава з НеАнгелів знялася у білизні
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Співачка Слава Камінська знялася в спокусливій білизні, накинувши зверху чорний шкіряний плащ і спершись на дорогу машину.
Пікантним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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У кадрі Слава відображена в чорному комплекті мереживної білизни і панчохах. Зверху співачка одягла шкіряний плащ, зав'язавши його поясом, але не застібаючи на ґудзики. Камінська сперлася на білий спорткар, який стоїть на парковці. Зірка доповнила образ розпущеним волоссям, червоною помадою на губах і темним макіяжем очей.
У коментарі Камінська пожартувала, що "у песимістки чашка наполовину порожня. В оптимістки чашка наполовину пуш-ап". Шанувальники своєю чергою засипали зірку компліментами.
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