ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?

з якого ти факультету у всесвіті Гаррі Поттера

23 роки тому у книгарнях з'явилася перша книга про Гаррі Поттера. З цієї нагоди підготували для тебе особливий сюрприз – сортування на факультет Гоґвортсу. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Саме 30 червня у 1997 році читачі отримали першу історію про хлопця-чарівника. Сьогодні виповнюється 23 роки з дати виходу в друк книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Сага Джоан Роулінг унікальна тим, що серед її фанатів є люди абсолютно різного віку та статусу.

агічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?

Перевір, на якому факультеті Гоґвортсу міг би вчитися ти!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Наймагічніший тест у світі: Чи склали б ви НОЧІ в Гоґвортсі?