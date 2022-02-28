Зупини це: на ютуб-каналах українських зірок з'явилися заклики до припинення війни

Усі ми знаємо про те, що українська музика шалено популярна не лише в нашій країні, а й за її межами. Зокрема, в країні-агресорці Росії. Тож наші зірки влаштували справжній флешмоб, який нагадуватиме кожному, що Росія напала на Україну.

На своїх ютуб-каналах українські виконавці опублікували заяви та заклики зупинити війну. У когось також змінилися обкладинки. Усе це, передає Радіо MAXIMUM, має привернути якомога більше уваги до нападу Росії на Україну.

Варте уваги: Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії

Поки ти дивишся це відео, українські мирні мешканці помирають від бомбардувань російської федерації. Зупини це, – йдеться у повідомленні.

Відповідні обкладинки з'явилися на композиціях Alyona Alyona, Alekseev, Monatik, Океану Ельзи, Насті Каменських, Go_A, KAZKA, а також низка інших виконавців.

Раніше ми розповідали, хто з зірок взяв до рук зброю, щоб боронити Україну від окупанта. Дехто долучився до складу ЗСУ, а дехто – територіальної оборони міста.

Читайте також: "Іди на**й": дочка Сніжани Єгорової відверто послала проросійську маму