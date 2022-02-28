Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії

Наші футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії. До прикладу, капітан збірної України Андрій Ярмоленко вже перерахував на допомогу ЗСУ три мільйони гривень!

В цьому списку Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші, пише tribuna.

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Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується просто зараз.

Раніше стало відомо, що Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.

Крім того, напередодні гравці Вест Хема вийшли на матч англійської Прем'єр-ліги у формі з прізвищем Ярмоленка на спині, а на футболках їхнього суперника, Вулверхемптона, був напис "Ні війні". А домашній стадіон Вест Хема перед грою прикрасили фото Ярмоленка на тлі українського прапора.

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