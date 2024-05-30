На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зумери розповіли, хто зі знаменитостей є для них втіленням багатства та фінансового успіху
-
- 33
Коли студентів коледжу запитали, на кого вони найбільше рівняються як на приклад фінансового успіху, вони відповіли, що це, безумовно, постать старої школи. Мовиться про засновника Microsoft – 68-річного Білла Гейтса.
Як показало нещодавнє опитування, вони шукають фінансового натхнення в індустрії технологій та розваг, пише Business Insider. Минулого місяця дочірня компанія Insider, Morning Brew та Generation Lab, поспілкувалися з майже 1000 студентів коледжів по всій території США. Вони попросили студентів назвати трьох людей, які найбільше уособлюють фінансовий успіх.
Читайте також: Як живе одна з найбагатших людей у світі: правила Джеффа Безоса
Хто для зумерів є втіленням багатства й успіху
Мабуть, немає нічого дивного в тому, що троє з чотирьох найбагатших людей світу посідають перші місця як найкращі приклади фінансового успіху.
Але Ілон Маск, найбагатша людина світу, цього разу не очолив рейтинг. Генеральний директор компанії Tesla посів третє місце. Минув рік відтоді, як Маск придбав Twitter і перетворив його на X, який ми знаємо сьогодні. З того часу колишній Twitter втрачав майже 70 мільйонів доларів на день у ринковій вартості.
Статки Гейтса, який очолив список, за підрахунками Bloomberg, становлять близько 126 мільярдів доларів, що робить його четвертою найбагатшою людиною у світі.
Студенти коледжу сказали, що ці люди є втіленням фінансового успіху
- Білл Гейтс – 50%
- Джефф Безос – 40%
- Ілон Маск – 35%
- Тейлор Свіфт – 26%
- Уоррен Баффет – 24%
- Марк Цукерберг – 22%
- Опра Уїнфрі – 16%
- Beyoncé – 14%
- Леброн Джеймс – 11%
- Раян Рейнольдс – 11%
- Ріанна – 10%
- Дональд Трамп – 9%
- Кім Кардашян Уест – 9%
- Майкл Блумберг – 6%
- Джей-Зі – 5%
- Марта Стюарт – 5%
- Кайлі Дженнер – 4%
- Джордж Сорос – 2%
- Джим Креймер – 1%
- Говард Шульц – 1%.
Зумери захоплюються мільярдерами / Фото benzoix
В останні роки своєї кар'єри Гейтс більше відомий своєю філантропічною та сімейною діяльністю, але колись він змагався з колегами, щоб спати якомога менше. Тоді Гейтс сказав, що вважає сон лінощами.
Джефф Безос, людина, що стоїть за Amazon, можливо, і перевершив Гейтса за багатством, але він №2 у списку студентів коледжу. В останні роки Безос скуповує об'єкти нерухомості, щоб поповнити свій величезний портфель нерухомості. Нещодавно Безос оголосив, що переїжджає до Маямі.
Тим часом Тейлор Свіфт офіційно вступає в еру мільярдерів після свого рекордного туру "Eras", тож не дивно, що вона потрапила до списку. Свіфт навіть випередила мультимільярдерів та гігантів індустрії Марка Цукерберга та Уоррена Баффета, посівши четверте місце.
І вона не єдина музикантка, яка надихає молодь своїм багатством. Бейонсе, Ріанна та Джей-Зі були названі в трійці фінансових ікон більш ніж однією людиною.
Це цікаво: Де взяти натхнення, якщо всі ідеї вже вичерпані: 10 перевірених ідей
Насправді, список складається здебільшого з публічних осіб, які були відомими до того, як стали підприємцями. Серед інших почесних згадок – зірка НБА Леброн Джеймс, актор Раян Рейнольдс та медіа-ікона Опра Вінфрі.
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось