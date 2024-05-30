Зумери розповіли, хто зі знаменитостей є для них втіленням багатства та фінансового успіху

Коли студентів коледжу запитали, на кого вони найбільше рівняються як на приклад фінансового успіху, вони відповіли, що це, безумовно, постать старої школи. Мовиться про засновника Microsoft – 68-річного Білла Гейтса.

Як показало нещодавнє опитування, вони шукають фінансового натхнення в індустрії технологій та розваг, пише Business Insider. Минулого місяця дочірня компанія Insider, Morning Brew та Generation Lab, поспілкувалися з майже 1000 студентів коледжів по всій території США. Вони попросили студентів назвати трьох людей, які найбільше уособлюють фінансовий успіх.

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Хто для зумерів є втіленням багатства й успіху

Мабуть, немає нічого дивного в тому, що троє з чотирьох найбагатших людей світу посідають перші місця як найкращі приклади фінансового успіху.

Але Ілон Маск, найбагатша людина світу, цього разу не очолив рейтинг. Генеральний директор компанії Tesla посів третє місце. Минув рік відтоді, як Маск придбав Twitter і перетворив його на X, який ми знаємо сьогодні. З того часу колишній Twitter втрачав майже 70 мільйонів доларів на день у ринковій вартості.

Статки Гейтса, який очолив список, за підрахунками Bloomberg, становлять близько 126 мільярдів доларів, що робить його четвертою найбагатшою людиною у світі.

Студенти коледжу сказали, що ці люди є втіленням фінансового успіху

Білл Гейтс – 50%

Джефф Безос – 40%

Ілон Маск – 35%

Тейлор Свіфт – 26%

Уоррен Баффет – 24%

Марк Цукерберг – 22%

Опра Уїнфрі – 16%

Beyoncé – 14%

Леброн Джеймс – 11%

Раян Рейнольдс – 11%

Ріанна – 10%

Дональд Трамп – 9%

Кім Кардашян Уест – 9%

Майкл Блумберг – 6%

Джей-Зі – 5%

Марта Стюарт – 5%

Кайлі Дженнер – 4%

Джордж Сорос – 2%

Джим Креймер – 1%

Говард Шульц – 1%.



Зумери захоплюються мільярдерами / Фото benzoix

В останні роки своєї кар'єри Гейтс більше відомий своєю філантропічною та сімейною діяльністю, але колись він змагався з колегами, щоб спати якомога менше. Тоді Гейтс сказав, що вважає сон лінощами.

Джефф Безос, людина, що стоїть за Amazon, можливо, і перевершив Гейтса за багатством, але він №2 у списку студентів коледжу. В останні роки Безос скуповує об'єкти нерухомості, щоб поповнити свій величезний портфель нерухомості. Нещодавно Безос оголосив, що переїжджає до Маямі.

Тим часом Тейлор Свіфт офіційно вступає в еру мільярдерів після свого рекордного туру "Eras", тож не дивно, що вона потрапила до списку. Свіфт навіть випередила мультимільярдерів та гігантів індустрії Марка Цукерберга та Уоррена Баффета, посівши четверте місце.

І вона не єдина музикантка, яка надихає молодь своїм багатством. Бейонсе, Ріанна та Джей-Зі були названі в трійці фінансових ікон більш ніж однією людиною.

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Насправді, список складається здебільшого з публічних осіб, які були відомими до того, як стали підприємцями. Серед інших почесних згадок – зірка НБА Леброн Джеймс, актор Раян Рейнольдс та медіа-ікона Опра Вінфрі.