Зухвала модель знялася у повністю прозорій білизні: відверті кадри (18+)

Розкута модель популярного бренду Fashion Nova Матильда Танто вразила своїх шанувальників сміливими знімками. Дівчина знялася в абсолютно прозорій спідній білизні. Кадри вийшли надто пікантними.

Так, на свіжих гарячих фото 25-річна Матильда Танто позує у комплекті білизни блакитного кольору з принтом у вигляді вишні. Наряд виконаний з прозорої тканини, яка практично нічого не прикриває і створює ефект повної оголеності. На Матильді також – білі кросівки бренду Nike і білі високі шкарпетки тієї ж марки. Волосся манекенниця заплела у дві коси.

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Публікація набрала безліч компліментів, адже фанати у захваті від блогу моделі, оскільки красуня регулярно радує свою 8,5-мільйонну армію підписників відвертими фотографіями.

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